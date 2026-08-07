Вестник Кавказа

Эмиль Алиев переизбран на пост главы Ассоциации мини-футбола России

Эмиль Алиев переизбран на пост главы Ассоциации мини-футбола России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главой Ассоциации мини-футбола России переизбран Эмиль Алиев. На должности руководителя организации Алиев будет работать еще пять лет.

Эмиль Алиев продолжит руководить российским мини-футболом: спортивный функционер переизбран на пост президента Ассоциации мини-футбола России (АМФР). 

Алиев останется у руля ассоциации еще на пять лет. Сборная России при Алиеве добилась значимых достижений. В частности, национальная команда выигрывала серебряные медали на чемпионате мира в 2016 году, а также пять раз выходила в финал чемпионата Европы. 

АМФР Эмиль Алиев возглавляет уже 15 лет. Ранее спортивный чиновник также входил в  в состав комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА.

Эмиль Алиев родился в Баку в 1978 году. Он является доктором педагогических наук, профессором. За свои заслуги награжден Орденом Дружбы, а также имеет почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ.

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