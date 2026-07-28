Более ста пляжам разрешили открыться в Анапе

Свыше сотни пляжей в Анапе получили документы, согласно которым они безопасны и могут полноценно использоваться отдыхающими.

Разрешительные документы на старт купального сезона выданы уже 105 пляжам в Анапе, сообщили в пресс-службе правительства России.

В сообщении уточняется, что новый чистый песок уже засыпан на все пляжи, которые ранее пострадали от разлива мазута.

"Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 105 пляжей Анапы, еще четыре проходят экспертизу"

– правительство России

В заявлении подчеркивается, что специалисты продолжают проводить проверки акватории Черного моря, побережья Кубани и Крыма. В ходе мониторинга появления новых нефтепродуктов не зафиксировано.