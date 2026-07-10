Вестник Кавказа

Россия снова направила в Армению пшеницу через Азербайджан

Россия снова направила в Армению пшеницу через Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Со станции Баладжары ЗАО "АЖД" отправился грузовой поезд с российской пшеницей, который транзитом через Азербайджан проследует в Армению.

В Армению транзитом через Азербайджан была отправлена очередная партия пшеницы из России, сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что поезд, состоящий из 14 вагонов, отправился со станции Баладжары. Общий вес груза составляет 979 т.

Как сообщили в АЖД, далее состав проследует через железнодорожную станцию Беюк-Кясик в Грузию, после чего оттуда направится в Армению.

Напомним, на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан было доставлено свыше 36 тыс т пшеницы.

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