Объектов агротуризма в России будет больше

С 2027 года в России упростят перевод сельскохозяйственных земель под аграрный туризм – соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Уже в следующем 2027 году собственники сельскохозяйственных земель смогут значительно проще перевести их под объекты агротуризма – соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

"Документ упрощает порядок перевода сельхозземель, не занятых угодьями, в категорию земель рекреационного назначения для строительства объектов сельского туризма. Перевод будет осуществляться на основании документации по планировке территории без принятия отдельного акта"

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Новый статус позволит хозяевам земель построить или реконструировать для нужд агротуризма капитальные объекты, а также возвести для туристов некапитальные строения – их перечень вскоре будет утвержден правительством России, передает ТАСС.

В то же время новый закон устанавливает и определенные ограничения: площадь такого участка не должна превышать 50 тыс кв м, а его застроек - 2,5 тыс кв м, располагаться он должен на расстоянии не менее 5 км от других объектов сельхозпроизводителя.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным Россельхозбанка, агротуризм становится популярным направлением отдыха: турпоток на фермы СКФО за последний год вырос более чем на 20%.Это объясняется спросом на "неклассический" отдых, когда гостям интересен аутентичный отдых и активное участие в производственных процессах агропромышленного комплекса. Туристам уже мало просто любоваться природой – они хотят сами участвовать в жизни фермы: готовить сыр, ухаживать за животными и собирать урожай.

Туристам особенно интересен гастротуризм (в частности, создание традиционных сыров), сезонный сбор урожая (однако на короткий период времени) и проживание в специфических фермерских условиях.