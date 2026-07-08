Вестник Кавказа

Новак поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы РФ

Новак поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Новак поручил федеральным органам и регионам обеспечить стабильные поставки топлива на внутренний рынок России и продолжить строгий мониторинг цен.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил властям, руководству регионов и профильным компаниям обеспечить бесперебойные поставки нефтепродуктов конечным потребителям. Об этом говорится в сообщении кабинета министров по итогам совещания.

На заседании особое внимание уделили снабжению топливом сельхозтоваропроизводителей и ходу поставок нефтепродуктов в рамках северного завоза. Поставки аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли, а транспортировка по северному завозу идет в утвержденных ранее объемах.

Представители Минэнерго доложили о балансе производства и потребления нефтепродуктов, а Федеральная антимонопольная служба отчиталась о ценовой ситуации, продолжая контролировать стоимость топлива в регионах и принимать необходимые меры.

Отметим, ранее вице-премьер заявлял, что в России сформирован достаточный объем запасов топлива, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. Принятые правительством меры дают результаты: в ряде регионов отменяются лимиты и сокращаются очереди на работающих заправках. 

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