Вестник Кавказа

Израиль не выведет войска из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия не покинет позиции в секторе Газа до полного разоружения ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны не отведет войска с занимаемых рубежей в секторе Газа до полного разоружения палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил портал Ynet.

"Я твердо стою на защите наших интересов безопасности. Мы не отступим от нынешних рубежей в секторе Газа, пока ХАМАС не будет полностью разоружен"

 - Биньямин Нетаньяху

Глава правительства отметил уверенность команды президента США Дональда Трампа в возможности демилитаризации анклава. Израиль не согласился с предложенным американским проектом и направил свои замечания. 

Советник премьера Дмитрий Гендельман назвал демилитаризацию Газы главным условием для переговоров. Израиль уведомил спецпосланника Тони Блэра о несогласии с планом из 15 пунктов, заявив, что войска не покинут "желтую линию" до разоружения ХАМАС.

Ранее высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов сообщил о намерении государств-посредников добиться деэскалации после серии израильских ударов.

Отметим, в январе 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о поэтапном прекращении огня при посредничестве США, Египта и Катара. В конце июля президент США Дональд Трамп заявил о согласовании второй фазы сделки, которая предусматривает полное разоружение формирований ХАМАС и определяет будущее устройство сектора Газа.

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