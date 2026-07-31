В 28 районах Дагестана создали ресурсоснабжающие организации водоснабжения

Власти Дагестана создали в 28 муниципалитетах ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения и водоотведения.

В Дагестане учредили ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения и водоотведения в 28 муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и врио министра строительства и ЖКХ республики Анвар Шамилов на заседании оперштаба обсудили создание этих организаций, утверждение тарифов и разработку схем водоснабжения.

"По состоянию на 1 августа ресурсоснабжающие организации созданы и функционируют, а тарифы утверждены в 28 из 42 муниципальных районов. Еще в 14 муниципалитетах эта работа остается незавершенной"

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Для более эффективного управления коммунальными объектами Минстрой Дагестана предложил составить график передачи муниципального имущества и функций ресурсоснабжения единому региональному оператору.