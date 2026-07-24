Кобахидзе: у властей не было претензий к главному энергетику Грузии

Главный энергетик Государственной энергосистемы Грузии Вано Зардиашвили подал в отставку после блэкаута, оставившего без электроэнергии часть страны 24 и 25 июля. Тем не менее, у властей страны не было претензий к его работе, заявил Ираклий Кобахидзе.

Генеральный директор компании "Государственная электросистема" Грузии Вано Зардиашвили подал заявление об уходе с должности по собственному желанию после произошедшего в стране масштабного блэкаута, заявил председатель правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии (GREDA) Георгий Абрамишвили.

"Я могу сказать о Вано Зардиашвили только хорошее. Под его руководством в грузинской электроэнергетической системе было сэкономлено много денег, оптимизировано множество проектов, на основе которых государство экономически реализовывало соответствующие проекты"

- премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Решение об отставке Зардиашвили будет принимать Минэкономики страны, добавил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

По результатам предварительного расследования, проведенного Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, к аварии привело отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана: грузинская энергосистема перешла в изолированный режим работы, что привело к падению частоты и напряжения.

"Показатели достигли таких значений, которые вызвали каскадные отключения в энергосистеме – как электростанций, так и потребителей. В результате произошло полное отключение энергосистемы страны"

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Служба государственной безопасности Грузии также проводит собственное расследование аварийного отключения электроэнергии, оно ведется по статье о саботаже.