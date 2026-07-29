Ереван и Тбилиси вошли в тройку направлений для городского туризма

Россияне для городского туризма за границей чаще всего выбирают Минск, Ереван и Тбилиси. Также среди туристов популярны Алматы, Баку, Брест.

Список городов, которые выбирают туристы из России для зарубежных путешествий, возглавили Минск, Ереван и Тбилиси, следует из материалов сервиса онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии "Островок В2В".

"Самым популярным зарубежным направлением для городского туризма стал Минск. Число бронирований размещения турагентами в столице Белоруссии с июня по август 2026 выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"

– материалы сервиса

Этим летом россияне в основном выбирают для туристических поездок города ближнего зарубежья. Востребованы, помимо Минска, столицы Армении и Грузии Ереван и Тбилиси, города Казахстана Алматы и Астана, столица Узбекистана Ташкент, столица Азербайджана Баку, а также другие города Беларуси – Гродно, Брест, Витебск, пишет ТАСС.