НПЗ в Кулеви сменит российскую нефть на казахстанскую и ливийскую

НПЗ Кулеви в Грузии переходит на работу с нефть нероссийского происхождения. Уже начались поставки нефти из Казахстана, также ожидается нефть из Ливии.

Нефтеперерабатывающий завод Кулеви на западе Грузии меняет поставщиков нефти – вместо российской нефти предприятие будет перерабатывать нефть из Казахстана и Ливии.

"Кулевский нефтеперерабатывающий завод в июле уже получил и обработал сырую нефть казахстанского происхождения, что продолжится и в августе. <…> В период с 20 по 30 августа Кулевский нефтеперерабатывающий завод получит нефть ливийского происхождения"

– управляющая терминалом компания Black Sea Petroleum

В заявлении компании говорится, что соглашение о старте поставок нефти из Ливии было заключено 3 июля.

В Black Sea Petroleum отметили, что тесное сотрудничество с Еврокомиссией продолжится, компания будет ознакомлять ее с планом по диверсификации.

Отметим, что отказ НПЗ Кулеви от нефти из России связан с санкциями ЕС, которые, если предприятие не перейдет на нефть из других источников, вступят в силу 25 января 2027 года.