Air Astana продлила рейсы из Казахстана на Кипр до 3 октября

Казахстанская авиакомпания Air Astana продлила выполнение прямых рейсов из Астаны в Ларнаку до 3 октября с частотой два раза в неделю.

​Авиакомпания Air Astana продлила программу прямых рейсов из Астаны в Ларнаку до 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в Казахстане.

​Полеты по данному маршруту выполняются два раза в неделю на самолетах Airbus A321LR. Кроме того, авиакомпания осуществляет регулярные рейсы на Кипр по направлению Алматы — Ларнака с аналогичной частотой.

​Отметим, прямое авиасообщение между Казахстаном и Кипром запустили в начале июня. В Министерстве транспорта ожидают, что рейсы укрепят туристические и торгово-экономические связи двух стран.

​Ранее авиакомпания подписала соглашение на поставку до 50 самолетов Airbus. По данным фонда "Самрук-Казына", заказ на €7,145 млрд предусматривает покупку 25 самолетов Airbus A320neo с возможностью приобретения еще 25 таких же самолетов.