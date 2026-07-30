Вестник Кавказа

Аун заявил об угрозах соглашению между Ливаном и Израилем

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Джозеф Аун заявил, что взрывы возле замка Бофорт, которые были устроены израильскими войсками, являются эскалацией и тревожными сигналами для дипломатического процесса.

Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что взрывы возле замка Бофорт на юге Ливана угрожают рамочным договоренностям между Ливаном и Израилем

По словам Ауна, устроенные Израилем взрывы являются опасной эскалацией. Кроме того, инцидент случился перед новым переговорным этапом сторон в Риме. 

Аун подчеркнул, что подобные события являются "негативными сигналами" в контексте дипломатического процесса.

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