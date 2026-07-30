Аун заявил об угрозах соглашению между Ливаном и Израилем

Джозеф Аун заявил, что взрывы возле замка Бофорт, которые были устроены израильскими войсками, являются эскалацией и тревожными сигналами для дипломатического процесса.
Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что взрывы возле замка Бофорт на юге Ливана угрожают рамочным договоренностям между Ливаном и Израилем.
По словам Ауна, устроенные Израилем взрывы являются опасной эскалацией. Кроме того, инцидент случился перед новым переговорным этапом сторон в Риме.
Аун подчеркнул, что подобные события являются "негативными сигналами" в контексте дипломатического процесса.