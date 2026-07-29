Азербайджан и Кыргызстан вывели отношения на союзнический уровень

Договор о союзнических отношениях подписали лидеры Азербайджана и Кыргызстана. Ильхам Алиев отметил, что это высший уровень взаимодействия.

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Кыргызстана Садыр Жапаров подписали на встрече в городе Чолпон-Ата Договор о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

Азербайджанский лидер на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана подчеркнул, что "это высший уровень взаимодействия".

Садыр Жапаров назвал подписание документа историческим событием.

"Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание Договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, знаменующее новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества"

– президент Кыргызстана

Он рассказал, что также в Чолпон-Ате были подписаны двусторонние документы в сферах энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка, а также оборота драгоценных металлов.