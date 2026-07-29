США ожидают разоружения ХАМАС в течение двух недель – СМИ

Associated Press: Вашингтон рассчитывает на то, что ХАМАС частично начнет сдавать оружие в течение двух предстоящих недель.

Руководство США и представители созданного по их инициативе Совета мира полагают, что палестинское движение ХАМАС начнут передавать оружие временным властям Газы в течение двух недель, пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Согласно публикации, Вашингтон "оптимистично настроен относительно перспектив скорой реализации второго этапа соглашения по мирному урегулированию в Газе".

Тем не менее, пока что речь идет о полицейских формированиях, которые подконтрольны движению ХАМАС, отмечает Associated Press.

Когда начнут реализовывать разоружения другие подразделения, в том числе начнут сдачу тяжелого вооружения, пока не ясно, пишет агентство.

По отдельным оценкам источников из высших кругов власти США и Совета мира, весь этот процесс может занять от 200 до 350 дней.

Напомним, раннее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон и страны Совета мира добились разоружения ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.