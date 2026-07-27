Вестник Кавказа

Американские военные признают дефицит ракет на фоне эскалации с Ираном – СМИ

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Командование вооруженных сил Соединенных Штатов признает, что очередной виток эскалации на Ближнем Востоке критически снижает запасы ракет-перехватчиков, пишут американские СМИ.

Пентагон признает факт того, что продолжение конфликта с Ираном неизбежно ведет к снижению количества запасов ракет-перехватчиков до критически низких уровней, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

"В ходе обсуждения плана генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, предупредил, что возобновление масштабных боевых операций против Ирана возможно, но приведет к опасному истощению перехватчиков, имеющихся в распоряжении Центрального командования"

– источник

Также, согласно публикации издания, глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер считает необходимым прекратить удары в районе Ормузского пролива в случае, если Вашингтон не возобновит военные действия.

По его мнению, эти удары "достигли предела своей операционной эффективности", пишет New York Times.

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