В Дагестане погиб турист, упав с обрыва за гостевым домом

В Дагестане турист погиб после падения с обрыва – мужчина вечером заселился в гостевой дом и в темноте сорвался со склона. Против владельца гостевого дома возбуждено уголовное дело.

Турист в Дагестане погиб в результате падения в обрыв в Гергебильском районе, сообщает следственное управление СКР по РД.

"По данным следствия, вечером 27 июля один из туристов, прибывший в Республику Дагестан в составе группы, после заселения в гостевой дом в условиях недостаточного освещения и отсутствия защитительных ограждений сорвался с обрыва"

– СУ СКР по Дагестану

Сообщается, что медики не смогли спасти мужчину, он скончался в больнице от полученных травм.

По версии следствия, владелец гостевых домов вблизи села Чалда предоставлял их в аренду, однако территория, несмотря на то, что гостевые дома, расположены у края крутого склона, ведущего к обрыву высотой более трех метров, не была ограждена или освещена.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по ч.2 ст.238 УК РФ.