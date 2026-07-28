Хуситы планируют ввести сбор с судов за проход в Красное море

Проход для торговых судов в Красное море может стать платным. Подобную меру обсуждают лидеры хуситов.
Йеменские хуситы намерены собирать плату с торговых судов за проход в Красное море, информирует агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Хуситы рассматривают возможность введения сборов с торговых судов, проходящих через южную часть Красного моря"
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Детали инициативы остаются неясными. Кроме того, радикалы не сообщали о сроках введения подобной меры.
Ранее йеменские радикалы заявил о "морской блокаде" в отношении судов Саудовской Аравии. Ограничения стали ответом на обстрел Саны войсками королевства.