Вестник Кавказа

Хуситы планируют ввести сбор с судов за проход в Красное море

Карта Красного моря
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Проход для торговых судов в Красное море может стать платным. Подобную меру обсуждают лидеры хуситов.

Йеменские хуситы намерены собирать плату с торговых судов за проход в Красное море, информирует агентство Рейтер со ссылкой на источники. 

"Хуситы рассматривают возможность введения сборов с торговых судов, проходящих через южную часть Красного моря"

– источник 

Детали инициативы остаются неясными. Кроме того, радикалы не сообщали о сроках введения подобной меры. 

Ранее йеменские радикалы заявил о "морской блокаде" в отношении судов Саудовской Аравии. Ограничения стали ответом на обстрел Саны войсками королевства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.