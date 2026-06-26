Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил производство бензина

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Имеющиеся мощности позволили Азербайджану нарастить объемы производства автомобильного топлива на 4,5 % или более 30 тысяч тонн, сейчас запасы бензина в стране составляют почти 42 тысячи тонн.

Только за полугодие текущего 2026 года азербайджанские нефтеперерабатывающие заводы произвели 706,7 тыс т автомобильного бензина, свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике страны.

Рост промышленного производства топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,5% или 30,6 тыс т, из-за чего запасы бензина в стране достигли 41,7 тыс т, передает Sputnik Азербайджан.

По нынешним ценам на рынке автомобильного топлива его стоимость оценивается в 2,903 млрд манатов, говорится в сообщении.
Азербайджан экспортирует значительную часть произведенного топлива – так, в первом полугодии 2026 года за рубеж было продано 486,6 тыс т нефтепродуктов на сумму $385,9 млн.

Всего за первое полугодие в стране было добыто 13,3 млн т нефти и 25,4 млрд кубометров природного газа, сообщало министерство энергетики Азербайджана.

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