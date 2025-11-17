Азербайджан впервые примет юношеский чемпионат мира по футболу

В октябре текущего 2026 года в Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет – распоряжение об этом сегодня подписал президент страны Ильхам Алиев.

Уже через три месяца Азербайджан впервые примет FIFA U-15 World Cup - чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет, говорится в подписанном сегодня распоряжении президента страны Ильхама Алиева, опубликованном на его официальном сайте.

"На заседании Бюро Совета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) от 25 июня 2026 года было принято решение о проведении в Азербайджане 22–31 октября 2026 года первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival)"

- распоряжение

Проведение столь масштабного в истории спорта чемпионата послужит дальнейшему укреплению растущего авторитета Азербайджана на международной спортивной арене, а также развитию футбола и обогащению опыта, накопленного страной в сфере организации престижных соревнований, говорится в документе, передает Trend.

Напомним, ранее мы писали о том, что представители национальных футбольных федераций УЕФА пытались решить вопрос с допуском РФ к европейским турнирам на заседании в Албании. На заседании поднимался вопрос об участии российских клубов в еврокубках, а также о возобновлении игр молодежной сборной России с европейскими сверстниками. В поддержку полного возвращения российского футбола выступили Азербайджан, Казахстан, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция и Венгрия.