Сборная Армении прибыла в Баку на ЧМ по борьбе U17

Молодые борцы из Армении приехали в столицу Азербайджана, где они примут участие в чемпионате мира для спортсменов до 17 лет.

Армянская сборная по греко-римской борьбе прибыла в Баку на чемпионат мира, в котором примут участие спортсмены в возрасте до 17 лет. Такое сообщение распространила Федерация борьбы Армении.

В нем говорится, что в Баку был отправлен самый сильный состав: эти борцы стали вторыми в командном зачете чемпионата Европы U17.

В состав сборной вошли Вазген Варданян (до 45 кг), Арарат Аветисян (до 48 кг), Геворг Арутюнян (до 51 кг), Гегам Егиазарян (до 55 кг), Артуш Петросян (до 60 кг), Вазген Мнацаканян (до 65 кг), Джанес Назарян (до 71 кг), Ваге Овеян (до 80 кг), Алексан Шалджян (до 92 кг), Хачик Хачатрян (до 110 кг).

Соревнования по греко-римской борьбе на ЧМ U17 в Баку стартуют 27 июля. Состязания в вольной борьбе стартуют 31 июля.