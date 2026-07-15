В Джалилабаде место обнаружения археологических артефактов взяли под охрану

На территории Джалилабадского района Азербайджана участок строящегося парка взяли под охрану после обнаружения древних археологических артефактов.

В Азербайджане участок строящегося парка в Джалилабадском районе огородили и взяли под охрану после выявления археологических находок. Об этом передает муганское бюро Report.

Артефакты обнаружили в ходе строительных работ на территории парка "Нар багы". Во время раскопок были найдены хозяйственные кувшины и другие образцы материально-культурного наследия.

Изучением объектов на месте займется главный научный сотрудник Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, доцент Вафа Махмудова.

Отметим, что в Джалилабадском районе насчитывается около 50 историко-археологических памятников. Ранее специалисты выявили здесь поселения от эпохи неолита до железного века, кувшинные погребения и остатки древнейшего на Кавказе культового сооружения.