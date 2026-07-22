США атаковали Иран 13-ю ночь подряд

Американские силы завершили очередную серию ударов по Ирану, на этот раз она продолжалась более двух часов.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении волны ударов по Ирану.

Атака стартовала в 01:45 мск и продлилась более двух часов. Она стала 13-й подряд ночной атакой на Исламскую Республику.

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным командным центрам, хранилищам беспилотников, сетям связи, пунктам берегового наблюдения и морским объектам"

– CENTCOM

В сообщении подчеркивается, что военные США продолжают помогать торговым судам пересекать Ормузский пролив, водная артерия остается открытой для транзита.