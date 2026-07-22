Вестник Кавказа

В Абхазии восстановлена подача электроэнергии

Настольная лампа
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В ночь на пятницу масштабные отключения света были зафиксированы в Абхазии. До рассвета подача электроэнергии была восстановлена.

Блэкаут минувшей ночью случился в Абхазии. Около четырех часов утра ситуация разрешилась.

В министерстве энергетики Абхазии сообщили, что к настоящему времени электроснабжение республики полностью восстановлено. Причиной отключения стала системная авария на ИнгурГЭС.

Также этой ночью без света осталась Грузия, сейчас электроснабжение восстановлено.

Ингурская ГЭС – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция с одной из высочайших арочных плотин мира. ИнгурГЭС находится на границе Грузии и Абхазии на реке Ингури.

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