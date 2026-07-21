Россию и Абхазию свяжет крупнейший погранпереход

Погранпункт на границе России и Абхазии после реконструкции станет крупнейшим в России. Начиная с 2028 года пересечение границы будет занимать всего 10 минут.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил востребованность пункта пропуска Псоу на границе России и Абхазии, и рассказал, что масштабная реконструкция автомобильного пункта пропуска завершится в 2028 году.

Никитин отметил, что грузооборот и туристический поток между Абхазией и Россией растут, граждане нуждаются в улучшении транспортного обслуживания.

"Поэтому, наверное, самый такой важный сегодня проект - это наш пограничный переход на реке Псоу. Сегодня идет его масштабная реконструкция. Она идет по плану и закончится в 2028 году"

– Андрей Никитин

После завершения модернизации пункта его пропускная способность возрастет кратно.

"Время перехода составит 10 минут для того транспорта, который заранее подаст свои документы"

– Андрей Никитин

Глава Минтранса России добавил, что КПП Псоу станет самым крупным пассажирским погранпереходом в России.

По данным за 2025 год границу пересекли более 12 млн человек и около 2,8 млн транспортных средств. После реконструкции пункт пропуска ежедневно сможет пропускать 14 тыс транспортных средств и более 80 тыс человек.