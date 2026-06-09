Карачаево-Черкесия стала популярнее у туристов на 14%

В этом году поток туристов в Карачаево-Черкесию увеличился на 14%. Рост турпотока связан с развитием инфраструктуры и улучшением сервиса.

С начала года в Карачаево-Черкесии побывало более 1,7 млн туристов, таким образом турпоток за первые шесть месяцев этого года оказался на 14% выше, чем за первое полугодие 2025 года, поделились в Минтуризма КЧР.

В 2026 году регион рассчитывает на туристический поток, превышающий 2,5 млн человек, уточнили в ведомстве. Основу турпотока в КЧР формируют гости "Архыза" и комплекса "Теберда-Домбай".

Причиной увеличения потока отдыхающих в регион в министерстве считают развитие туристической инфраструктуры и повышение качества сервиса.

Среди россиян растет интерес к отдыху внутри страны, в частности к экологическому отдыху – условия для этого имеются в КЧР, добавили в ведомстве, пишет РБК Кавказ.

"Природно-климатические особенности нашего региона — горные ландшафты, чистейшие реки, уникальные экосистемы создают идеальные условия для развития этих направлений"

– Минтуризма Карачаево-Черкесии