Трамп разрешил американским авиакомпаниям возобновить полеты в Ливан

Дональд Трамп распорядился разрешить американским авиакомпаниям возобновить прямые пассажирские рейсы в Ливан.
Президент США Дональд Трамп распорядился разрешить американским авиакомпаниям возобновить полеты в Ливан. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Truth Social.
"После встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, который провел отличную работу и совершенно изменил свою страну, я поручаю моей администрации разрешить всем американским авиакомпаниям проведения прямых рейсов в Ливан. Американцам будет легко посетить эти красивейшие края"
- Дональд Трамп
Отметим, такие перелеты были запрещены с 1985 года, когда бойцы ливанской "Хезболлы" захватили заложников в двух пассажирских самолетах.