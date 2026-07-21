Вестник Кавказа

Трамп разрешил американским авиакомпаниям возобновить полеты в Ливан

Трамп разрешил американским авиакомпаниям возобновить полеты в Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп распорядился разрешить американским авиакомпаниям возобновить прямые пассажирские рейсы в Ливан.

Президент США Дональд Трамп распорядился разрешить американским авиакомпаниям возобновить полеты в Ливан. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Truth Social.

"После встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, который провел отличную работу и совершенно изменил свою страну, я поручаю моей администрации разрешить всем американским авиакомпаниям проведения прямых рейсов в Ливан. Американцам будет легко посетить эти красивейшие края"

- Дональд Трамп

Отметим, такие перелеты были запрещены с 1985 года, когда бойцы ливанской "Хезболлы" захватили заложников в двух пассажирских самолетах.

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