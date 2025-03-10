Лавров: есть риск запуска военной ядерной программы в Иране

Агрессия США и Израиля против Ирана может спровоцировать рост внутриполитических настроений в пользу создания Исламской Республикой собственного ядерного оружия, заявил глава МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что агрессия США и Израиля против Ирана приведет к активизации сторонников создания военной ядерной программы. Об этом он сообщил в ходе мероприятий по линии АСЕАН.

"Сейчас, после того, как была развязана агрессия против Ирана, там, я не сомневаюсь, появились политические круги, которые будут отстаивать позицию о том, что мы отказались от военной составляющей ядерной программы, вот на нас напали, нас хотят уничтожить, сменить режим"

- Сергей Лавров

Министр добавил, что Исламская Республика помнит пример Ирака и Ливии, которые отказались от ядерного оружия. Из-за этого растут настроения, что только оно может гарантировать независимость.

"Я с огромным сожалением об этом говорю, потому что это одно из последствий агрессивных действий, которые пытаются США и ряд их союзников реализовывать в мировой политике, пытаясь сохранить свое доминирование"

- Сергей Лавров

Отметим, ранее власти США официально объявили о выдаче Саудовской Аравии разрешения на обогащение урана, однако российский министр подчеркнул, что подобное одобрение не требуется в рамках права на развитие мирного атома.