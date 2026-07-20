Глава ФБР впервые за 13 лет может приехать в Россию – СМИ

Кэш Патель рассматривает возможность посещения РФ в октябре. Это будет первая поездка главы ФБР в Россию за последние 13 лет.

Глава ФБР Кэш Патель намерен ближайшей осенью посетить Россию. Об этом сообщают американские чиновники.

По их данным, предварительно поездка запланирована на 14-15 октября, передает Politico.

"Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию позднее в этом году, предположительно, в середине октября"

– американские чиновники

Издание отмечает, что в ходе визита Патель побывает сразу в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге. Принимающей стороной, как ожидается, выступит ФСБ России.

Напомним, последний на данный момент визит главы ФБР в Россию состоялся в 2013 году. Тогда эту должность занимал Роберт Мюллер