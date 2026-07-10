Росавиация запретила транзитные полеты над Москвой

В небе над Москвой вводятся новые ограничения: Росавиация ввела запрет на транзитные полеты в районе московского авиационного узла (МАУ) и ограничила высоту полетов.
"Росавиация выпустила извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полетов в районе московского авиационного узла (МАУ). До 02:59 мск 12 августа полеты в его границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4 900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены"
– Росавиация
В ведомстве пояснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Туристов, путешествующих с пересадкой в Москве, ограничение не затронет. Транзит будет осуществляться в обычном режиме.
Запрет на полеты через МАУ скажется на продолжительности полетов самолетов по ряду направлений. Так, дольше будут летать самолеты с Северо-Запада на Юг России (например в Сочи), облет Москвы, по оценкам экспертов, прибавит ко времени полета 5-30 минут на разных направлениях. Также ограничение коснется рейсов из Азии в Европу, использующих небо России, передает АТОР.