Вестник Кавказа

Росавиация запретила транзитные полеты над Москвой

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транзитные полеты в районе московского авиационного узла запрещены до 12 августа. Эта мера увеличит продолжительность полетов с Северо-Запада России на южные курорты.

В небе над Москвой вводятся новые ограничения: Росавиация ввела запрет на транзитные полеты в районе московского авиационного узла (МАУ) и ограничила высоту полетов.

"Росавиация выпустила извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полетов в районе московского авиационного узла (МАУ). До 02:59 мск 12 августа полеты в его границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4 900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены"

– Росавиация

В ведомстве пояснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Туристов, путешествующих с пересадкой в Москве, ограничение не затронет. Транзит будет осуществляться в обычном режиме.

Запрет на полеты через МАУ скажется на продолжительности полетов самолетов по ряду направлений. Так, дольше будут летать самолеты с Северо-Запада на Юг России (например в Сочи), облет Москвы, по оценкам экспертов, прибавит ко времени полета 5-30 минут на разных направлениях. Также ограничение коснется рейсов из Азии в Европу, использующих небо России, передает АТОР.

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