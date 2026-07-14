Пашинян поздравил Бернема с назначением на пост премьера Великобритании

Никол Пашинян поздравил Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании. Армянский премьер рассчитывает на укрепление диалога двух стран, а также укрепление дружбы между народами.

Глава правительства Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Энди Бернему, который занял пост британского премьера. Пашинян рассчитывает на дальнейшее развитие отношений между Ереваном и Лондоном.

"Искренние поздравляю с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства. С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с вами для углубления стратегического партнерства между Арменией и Великобританией, а также для укрепления дружбы между нашими народами"

– Никол Пашинян

Напомним, что Бернем сменил на посту главы британского правительства ушедшего в отставку Кира Стармера. Энди Бернем ранее возглавлял графство Большой Манчестер.