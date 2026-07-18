Россия сохраняет лидерство по поставкам нефти в Турцию

В 2026 году Россия по итогам мая сохранила за собой первое место в списке поставщиков нефти и нефтепродуктов в Турцию, экспортировав в страну более 1,65 млн т.

Россия по итогам мая сохранила первое место среди поставщиков нефти и нефтепродуктов в Турцию, экспортировав более 1,65 млн т. Об этом сообщает турецкое Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK).

На втором месте по объему поставок находится Казахстан с показателем 515,7 тыс т. Третью строчку занимают США с отгрузкой 348,9 тыс т.

Общий импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в мае вырос на 2,97% в годовом выражении и достиг 4,09 млн т. При этом закупки сырой нефти увеличились на 7,29% до 2,67 млн т, тогда как поставки дизельного топлива сократились на 27% до 845,9 тыс т.

На фоне роста продаж бензина на 11,43% до 522 тыс т общая реализация нефтепродуктов в Турции упала на 10,49% из-за снижения спроса на дизель на 15,73%. Экспорт сократился на 1,07% до 1,27 млн т, при этом отгрузки авиационного и судового топлива выросли на 33,73% и 45,2%.