Вестник Кавказа

Тегеран получил от посредников предложения по деэскалации

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© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана заявили о получении предложений от посредников по урегулированию конфликта с США, однако детали опубликуют позднее.

Тегеран изучает ряд предложений, которые были переданы посредниками ИРИ по дипломатическому процессу с США. Власти Ирана опубликуют подробности позднее, заявил официальный спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи. 

"Мы получили предложения от посредников, но с вашего позволения я не буду сейчас вдаваться в детали. Подтверждаю, что идеи были предложены"

– Эсмаил Багаи 

Напомним, что эскалация конфликта Ирана и США произошла в начале июля. Стороны обмениваются ударами, при этом иранские войска атакуют цели на территории стран региона, где находятся базы США.

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