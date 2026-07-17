Тегеран получил от посредников предложения по деэскалации

Власти Ирана заявили о получении предложений от посредников по урегулированию конфликта с США, однако детали опубликуют позднее.
Тегеран изучает ряд предложений, которые были переданы посредниками ИРИ по дипломатическому процессу с США. Власти Ирана опубликуют подробности позднее, заявил официальный спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"Мы получили предложения от посредников, но с вашего позволения я не буду сейчас вдаваться в детали. Подтверждаю, что идеи были предложены"
– Эсмаил Багаи
Напомним, что эскалация конфликта Ирана и США произошла в начале июля. Стороны обмениваются ударами, при этом иранские войска атакуют цели на территории стран региона, где находятся базы США.