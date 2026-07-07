Армянские абрикосы испортились по пути в Испанию

Партия абрикосов, отправленная из Армении в Испанию, испортилась в пути, сообщают армянские СМИ.
Абрикосы из Армении, отправленные на экспорт в Испанию, приехали на место доставки испорченными, пишет издание Armat Media.
Согласно публикации, ущерб оказался достаточно значительным, так как абрикосы потеряли товарный вид и оказались непригодными для реализации продажи.
При этом одно из сообществ армянской диаспоры Испании проявили инициативу по организации новой поставки свежий фруктов в страну.
Напомним, ранее Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала приобретать фрукты из Армении и показала пример, сделав своими руками варенье из армянских абрикосов.