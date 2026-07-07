Вестник Кавказа

Армянские абрикосы испортились по пути в Испанию

Армянские абрикосы испортились по пути в Испанию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Партия абрикосов, отправленная из Армении в Испанию, испортилась в пути, сообщают армянские СМИ.

Абрикосы из Армении, отправленные на экспорт в Испанию, приехали на место доставки испорченными, пишет издание Armat Media.

Согласно публикации, ущерб оказался достаточно значительным, так как абрикосы потеряли товарный вид и оказались непригодными для реализации продажи.

При этом одно из сообществ армянской диаспоры Испании проявили инициативу по организации новой поставки свежий фруктов в страну.

Напомним, ранее Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала приобретать фрукты из Армении и показала пример, сделав своими руками варенье из армянских абрикосов.

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