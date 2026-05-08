ФИФА запретила трансферы новых игроков клубу из Азербайджана

ФК "Сабаил" получил запрет на трансферы из-за ситуации со своим бывшим игроком Мустафой Якубу. В настоящее время клуб из одноименного города выступает в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила азербайджанскому футбольному клубу "Сабаил" осуществлять трансферы. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

ФИФА приняла такое решение после обращения бывшего игрока команды Мустафы Якубу. Полузащитник пожаловался в международную организацию на то, что "Сабаил" не выполнил перед ним финансовые обязательства.

Рассмотрев обращение Якубу, ФИФА применила к азербайджанскому клубу трансферные ограничения.

Напомним, в настоящее время "Сабаил" выступает в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана. В сезоне 2025/26 клуб из одноименного города занял третью строчку в турнирной таблице, набрав в 27 матчах 50 очков.