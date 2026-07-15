Трамп приедет на финал чемпионата мира по футболу

Президент США собирается посетить финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет в Ист-Ратерфорде в ближайшее воскресенье.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, который состоится в Ист-Ратерфорде 19 июля.



Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. После игры американский лидер вместе с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручит трофей победителю турнира.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга для журналистов не смогла ответить на вопрос, за кого будет болеть Трамп в предстоящей игре.

"Это по-настоящему хороший вопрос. Я разочарована собой, так как не спросила его об этом"

– Кэролайн Левитт

Ранее президент США раскритиковал власти Испании за недостаточные военные расходы в рамках НАТО и отказ предоставить военные базы для операций США.