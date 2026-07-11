Вестник Кавказа

Жителям Дагестана пострадавшим от паводков выплатили более 2 млрд рублей

Жителям Дагестана пострадавшим от паводков выплатили более 2 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана перечислили свыше 2 млрд руб в качестве материальной помощи для более чем 63 тыс местных жителей, которые пострадали во время весенних паводков.

В Дагестане больше 63 тыс граждан получили свыше 2 млрд руб финансовых выплат после масштабной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

"Сумма выплат уже превысила 2 млрд руб, ее получили больше 63 тыс человек. Несмотря на ряд сложностей, мы делаем все возможное, чтобы не прерывать помощь пострадавшим. До поступления средств из федерального центра мы направили на эти цели средства из республиканского бюджета"

-Федор Щукин

Напомним ранее в период активной фазы ЧС спасательные подразделения вывезли в безопасные места свыше 11 тыс человек. Кроме того, в регионе наладили социальную поддержку населения и восстановили транспортное сообщение, а федеральный центр продолжает оказывать республике всю необходимую помощь.

Окончательное завершение приема документов на компенсации за поврежденные или разрушенные дома запланировано на 1 августа 2026 года, а до этого времени специалисты регионального Минстроя продолжат бесперебойно регистрировать заявки граждан во всех муниципалитетах республики.

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