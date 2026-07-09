Власти Армении планируют упразднить областные администрации - СМИ

В скором времени Армения может остаться без областных администраций – этот вопрос уже рассматривают власти страны, пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на источники в правительстве республики.
"В качестве основы в правительстве обсуждается модель, предполагающая сокращение управленческого аппарата в областях: теперь вместо действующих областных администраций в каждом регионе может остаться лишь один представитель - с небольшим штатом и ограниченными полномочиями"
- издание
При этом в правительстве признают тот факт, что действующие структуры областных администраций утратили свою актуальность и уже не в состоянии эффективно выполнять возложенные на них задачи, отмечает автор публикации.
Еще один момент - в последние годы существенно сократился объем полномочий властей на местах, практически они почти не принимают участия в руководстве вверенными им регионами, говорится в публикации.