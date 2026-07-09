Власти Армении планируют упразднить областные администрации - СМИ

В органах исполнительной власти Армении все чаще звучат заявления о том, что действующие структуры администраций областей страны утратили свою актуальность и их следует сократить до уровня представителей на местах.

В скором времени Армения может остаться без областных администраций – этот вопрос уже рассматривают власти страны, пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на источники в правительстве республики.

"В качестве основы в правительстве обсуждается модель, предполагающая сокращение управленческого аппарата в областях: теперь вместо действующих областных администраций в каждом регионе может остаться лишь один представитель - с небольшим штатом и ограниченными полномочиями"

- издание

При этом в правительстве признают тот факт, что действующие структуры областных администраций утратили свою актуальность и уже не в состоянии эффективно выполнять возложенные на них задачи, отмечает автор публикации.

Еще один момент - в последние годы существенно сократился объем полномочий властей на местах, практически они почти не принимают участия в руководстве вверенными им регионами, говорится в публикации.