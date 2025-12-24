В Абхазии собрали первый урожай ананаса

Первый в истории урожай ананасов собрали в Абхазии. Сотрудники Института сельского хозяйства Абхазии срезали первый поспевший ананас. Также собран урожай бананов и папайи.

В Абхазии впервые вырастили ананас, сотрудники Института сельского хозяйства республики опубликовали соответствующее видео из теплицы.

С растения срезали крупный и желтый плод ананаса, который стал первым урожаем.

К середине июля в теплице института поспели также бананы трех сортов, включая красные, а также четыре сорта папайи.

В январе этого года сообщалось, что в 2025 году абхазские ученые приступили к выращиванию тропических фруктов в тепличных условиях. В теплицах были посажены 11 сортов банана, шесть сортов папайи, два сорта ананаса, маракуйя, сахарный тростник и тайская гуава.

Отметим, что ананасы растут в тропиках, их родиной считается Бразилия.