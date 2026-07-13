День демократии и национального единства отмечают в Турции

В Турции сегодня отмечают государственный праздник — День демократии и национального единства, официально учрежденный в память о защите легитимной власти и суверенитета.

Сегодня в Турции отмечают День демократии и национального единства в память о предотвращении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, данный праздник официально объявлен выходным днем в республике.

В ходе тех событий турецкий народ вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом отстоял легитимную власть, государственность и территориальную целостность страны. В результате также удалось полностью разоблачить организацию, которая годами создавала свою сеть в государственных учреждениях.

Напомним 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка насильственного захвата власти, организованная террористической организацией FETÖ во главе с Фетхуллахом Гюленом.

В мятеже участвовали около 9 тыс военнослужащих, были задействованы 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, включая 74 танка, и около 4 тыс единиц стрелкового оружия. В результате событий погибли 150 человек в Анкаре, 99 в Стамбуле и 2 в Мугле.