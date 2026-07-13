Лидеры Азербайджана и Словакии ознакомились с работами в селе Баш Гарвенд

Ильхам Алиев и Петер Пеллегрини посетили село Баш Гарвенд в Агдамском районе Азербайджана. В ходе визита они ознакомились с проводимыми там работами и заложили фундамент школы на 840 мест.

Во вторник, 14 июля, президенты Азербайджана и Словакии Ильхам Алиев и Петер Пеллегрини ознакомились с работами, проводимыми в селе Баш Гарвенд Агдамского района. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В ходе визита главы государств были проинформированы о работах, проводимых в этом населенном пункте, передает АзерТАдж.

Президенты Азербайджана и Словакии также заложили фундамент школы имени Милана Растислава Штефаника, рассчитанной на 840 ученических мест. Она будет передана Словакией в дар Азербайджану.

Территория учебного заведения составит 3 гектара. В здании разместят 35 классных комнат, кабинетов технологий, военной подготовки, компьютерных классов, библиотеки, физической, биологической и химической лабораториях. Там также будут актовый и спортивный залы, буфет и другая необходимая учебная инфраструктура.

На территории школы создадут большую спортивную площадку с беговой дорожкой, игровыми зонами, местами отдыха, будут разбиты зеленые зоны.

Обеспечивать школу электроэнергией планируется с помощью солнечных батарей, установленных на ее территории.

Помимо этого, лидеры Азербайджана и Словакии ознакомились с условиями, которые созданы доме, который был построен в населенном пункте.

Было подчеркнуто, что строительство села общей площадью примерно 480 гектаров будет осуществляться в 2 этапа. Первый этап охватывает площадь свыше 200 гектаров. На этом этапе планируется возвести 851 частный дом, в которых будут жить более 3,7 ты человек.

Напомним, 24 декабря 2023 года, глава азербайджанского государства заложил фундамент села Баш Гарвенд, которое находится в двух десятках километров от центра города Агдам. В строительстве населенного пункта участвуют компании из Словакии.