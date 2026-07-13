Йеменские власти закрыли воздушное пространство страны для иранских самолетов

Руководство Йемена больше не допустит самолеты Ирана на территорию страны, такое заявление сделал председатель Президентского руководящего совета республики Рашад Мухаммед аль-Алими.
Как сообщает телеканал Al Arabiya, об этом он сказал в ходе заседания Национального совета обороны.
"Мы говорим йеменскому народу, что, начиная с сегодняшнего дня, ни один иранский самолет больше никогда не вернется на нашу землю"
– Рашад Мухаммед аль-Алими
Согласно информации Al Arabiya, по итогам заседания совет утвердил план по защите суверенитета в рамках эскалации конфликта в регионе.
Ответственность за происходящее, по словам аль-Алими, лежит на радикальном движении "Ансар Аллах" (хуситы) и Тегеране.
Напомним, ранее минобороны Йемена сообщило о нанесении удара по взлетно-посадочной полосе аэропорта Саны, чтобы предотвратить посадку иранского самолета.
Йеменские хуситы выступили с заявлением о том, что намерены ограничить судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе.