Йеменские власти закрыли воздушное пространство страны для иранских самолетов

Председатель Президентского руководящего совета Йемена заявил, что власти страны больше не позволят самолетам Ирана пересекать йеменскую границу.

Руководство Йемена больше не допустит самолеты Ирана на территорию страны, такое заявление сделал председатель Президентского руководящего совета республики Рашад Мухаммед аль-Алими.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, об этом он сказал в ходе заседания Национального совета обороны.

"Мы говорим йеменскому народу, что, начиная с сегодняшнего дня, ни один иранский самолет больше никогда не вернется на нашу землю"

– Рашад Мухаммед аль-Алими

Согласно информации Al Arabiya, по итогам заседания совет утвердил план по защите суверенитета в рамках эскалации конфликта в регионе.

Ответственность за происходящее, по словам аль-Алими, лежит на радикальном движении "Ансар Аллах" (хуситы) и Тегеране.

Напомним, ранее минобороны Йемена сообщило о нанесении удара по взлетно-посадочной полосе аэропорта Саны, чтобы предотвратить посадку иранского самолета.

Йеменские хуситы выступили с заявлением о том, что намерены ограничить судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе.