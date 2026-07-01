Самолеты в Анкару из Астаны и Алматы будут летать ежедневно

Рейсы в столицу Турции из Астаны и Алматы со следующего месяца станут ежедневными. Перевозчик AJET увеличивает частоту полетов с двух до семи в неделю.

Компания AJET объявила о запуске ежедневных авиарейсов в Анкару из Астаны и Алматы, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

Перевозчик приступит к выполнению ежедневных рейсов с августа. В настоящее время полеты выполняются по два раза в неделю.

В Минтрансе Казахстана отметили, что наращивание частоты рейсов между городами Турции и Казахстана станет стимулом для развития двухсторонних связей в различных областях.

Работа по расширению географии международных воздушных маршрутов и увеличению частоты полетов осуществляется на постоянной основе, подчеркнули в ведомстве.