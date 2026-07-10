Вестник Кавказа

Пропускная способность морпорта в Баку вырастет на 10 млн т

Краны в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев заявил о планах модернизации морского порта в Баку. Пропускная способность объекта вырастет на 10 млн т.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах модернизации Бакинского международного морского торгового порта. По словам Ильхама Алиева, грузооборот объекта планируется нарастить с 15 до 25 млн т.  

Как отметил президент АР, на верфи морпорта сейчас строятся 10 судов, которые позволят Баку укрепить торговые контакты с Европой. 

Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан готов к росту грузового сообщения, страна стала важным звеном международных торговых путей. В частности, обозначилась особая логистическая роль АР во время конфликта на Ближнем Востоке.

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