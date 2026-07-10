Вестник Кавказа

Пентагон объявил о новых ударах по объектам в Иране

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пентагоне подтвердили нанесение новых ударов по Ирану. Соответствующий указ отдал глава Белого дома Дональд Трамп.

Военные Соединенных Штатов приступили к новым ударам по Ирану. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальных сетях.

Атака началась в полночь по московскому времени.

"В 17.00 по времени Восточного побережья США (00.00 мск — Прим. ред.) сегодня силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив"

– CENTCOM

Указ о новых ударах отдал американский президент Дональд Трамп.

Иранские СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны в городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск, Ахваз, Махшахр, Хондаб а также на острове Кешм, в провинциях Бушер, Систан и Белуджистан.

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля США вновь атаковали военные цели на территории Ирана, а КСИР в ответ обстрелял ракетами американские объекты в странах Персидского залива. Обмен ударами стал третьим за эту неделю.

После этого КСИР Ирана официально объявил о том, что Ормузский пролив полностью закрыт для транзита судов. Иранские военные отмечают, что откроют его только после того, как США перестанут вмешиваться во внутренние дела региона.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1355 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.