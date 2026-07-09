Хакан Фидан: Киеву нужно принять "дух Анкориджа"

Турция намерена сфокусировать свои посреднические усилия в украинском урегулировании на принятии Киевом договоренностей РФ и США, принятых президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в прошлом августе в Анкоридже.

Для эффективного урегулирования украинского конфликта необходимо добиться, чтобы Киев взял за основу своей переговорной позиции те же договоренности, какие были достигнуты между руководством России и США во время визита президента Владимира Путина на Аляску – об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Фидан пояснил, что эти договоренности, известные также как "дух Анкориджа", входили в повестку его визита в Москву и Казань в июне, где турецкий министр встречался с Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями российских спецслужб.

"Владимир Путин во время нашей встречи сказал, что привержен соглашению, достигнутому на Аляске. Но для танго нужны двое, и одностороннее обязательство может быть не очень успешным, если другая сторона, то есть украинцы, не принимает его"

– Хакан Фидан

В связи с этим глава МИД Турции отметил, что посредникам требуется сейчас сосредоточиться на том, чтобы совместить позиции Москвы и Киева, и "дух Анкориджа" является подходящей для этого базой.

Напомним, накануне Хакан Фидан объявил, что отправляется в Киев в соответствии с поручением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.