Аракчи посетит Оман для обсуждения Ормузского пролива – СМИ

Иранские СМИ сообщают, что глава МИД страны Аббас Аракчи 11 июля посетит Оман и обсудит с посредниками вопрос судоходства в Ормузском проливе.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу прилетит в Оман, чтобы обсудить с властями султаната ситуацию в Ормузском проливе, пишет агентство IRNA со ссылкой на источники.

Согласно публикации, связано это с последними заявлениями президента США Дональда Трампа о завершении перемирия с Исламской Республикой.

Как отметил источник, в Омане Аракчи обсудит ситуацию в регионе Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта с Соединенными Штатами.

Также особенно подробно участники переговоров обсудят двучтороннюю повестку отношений Ирана и Омана.

Однако агентство не сообщило, с кем именно у Аракчи запланированы встречи в ходе поездки в Маскат.