Отели Турции в июле предлагают россиянам скидки 20% – АТОР

В Турции в разгар сезона наблюдается замедление спроса, чтобы привлечь туристов из России отельеры предлагают скидки, рассказала глава АТОР.

В июле турецкие отели предлагают скидки в размере 20%, желая повысить спрос российских туристов, поделилась исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сейчас мы говорим про некоторое замедление спроса на Турцию, и Турция на это уже отреагировала. Некоторые отели дают скидки 20% в июле. Хотя в июле должно было произойти сезонное повышение цены"

– Майя Ломидзе

Несмотря на снижение спроса, Турция остается лидирующим направлением для зарубежного летнего отдыха. Также у россиян популярны летом 2026 года курорты Египта и Таиланда.

"Какое-то оживление спроса на этих направлениях мы ждем в связи с вот этими беспрецедентными скидками. Но общая конъюнктура потребительского поведения направлена скорее на осторожное потребление и на экономию"

– Майя Ломидзе

Она добавила, что многие туристы сейчас не так падки на скидки, они проявляют осмотрительность в тратах, передает ТАСС.