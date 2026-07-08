Похороны Хаменеи: из-за атак США остановлены поезда в Мешхед

Этим утром железнодорожное сообщение между Тегераном и Мешхедом приостановлено после американских атак. В Мешхеде сегодня днем состоится погребение Хаменеи.

Атаки США прервали железнодорожное сообщение из Тегерана в Мешхед 9 июля, в день похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Иранские железнодорожные дороги" сообщают, что на поврежденные участки направлены ремонтные бригады. Устранить повреждения планируется в кратчайшие сроки.

Пассажиров, которые не могут добраться в Мешхед, где сегодня будет похоронен Хаменеи, доставляют другими видами транспорта.

Погребение аятоллы состоится сегодня в его родном городе в Мавзолее Имама Резы, церемония начнется, как ожидается, в 14:00 – ранее ее планировали на 06:00, однако перенесли из-за затянувшегося прощания с Хаменеи в Ираке.

Самолет с телом Хаменеи вылетел из города Наджафа в Ираке в Мешхед.

Паломники стали прибывать в Мешхед накануне, они приезжают как из других городов Ирана, так и из других стран. По данным иранского телеканала SNN, проститься с Хаменеи в Мешхеде намерены около 4,7 тыс иностранцев из 27 стран.

Для паломников в Мешхеде были установлены палатки с приготовленной пищей, фотографии покойного и лавки, в которых можно приобрести сувениры с изображением Али Хаменеи.

Напомним, новая волна атак США на Иран началась в ночь на 8 июля и продолжилась 9 июля.