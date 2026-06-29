В ЕС призвали авиакомпании отменить рейсы в Иран, Ирак и Ливан

В EASA рекомендовали авиакомпаниям из ЕС отказаться от полетов в Иран, Ирак и Ливан до конца августа.

Авиационные власти Евросоюза (EASA) выпустили рекомендации по авиаперевозкам в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке. Европейским авиакомпаниям рекомендовано отменить рейсы в Иран, Ирак и Ливан.

"Непредсказуемое развитие событий в военной сфере в сочетании с наличием и возможным применением широкого спектра вооружений и систем противовоздушной обороны создают высокий риск для гражданских полетов на всех высотах"

– EASA

В EASA рекомендовали отменить рейсы на Ближний Восток до 31 августа.

Ранее авиационные власти ЕС продлили ограничения до 8 июля. Полеты рекомендовалось не выполнять над Ираном, Ираком, Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ.