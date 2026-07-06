Вестник Кавказа

Главу аппарата правительства могут сменить в Армении

Главу аппарата правительства могут сменить в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Араик Арутюнян может покинуть должность главы аппарата правительства Армении. Ему на смену может прийти Лилит Макунц.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян задумался об отставке главе аппарата правительства Араика Арутюняна. Об этом сообщают 7 июля армянские средства массовой информации.

По их данным, премьер недоволен работой предвыборного штаба правящей партии "Гражданский договор", главой которого был Арутюнян. Источники отмечают, что руководство штаба совершило ряд ошибок, в том числе предоставило Пашиняну завышенные прогнозы относительно возможности получения партией конституционного большинства на выборах.

Ранее сообщалось, что новым руководителем аппарата правительства может стать Лилит Макунц, главный советник премьера.

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