Главу аппарата правительства могут сменить в Армении

Араик Арутюнян может покинуть должность главы аппарата правительства Армении. Ему на смену может прийти Лилит Макунц.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян задумался об отставке главе аппарата правительства Араика Арутюняна. Об этом сообщают 7 июля армянские средства массовой информации.
По их данным, премьер недоволен работой предвыборного штаба правящей партии "Гражданский договор", главой которого был Арутюнян. Источники отмечают, что руководство штаба совершило ряд ошибок, в том числе предоставило Пашиняну завышенные прогнозы относительно возможности получения партией конституционного большинства на выборах.
Ранее сообщалось, что новым руководителем аппарата правительства может стать Лилит Макунц, главный советник премьера.